Associated Press Nebraska Daybook for Monday, Jun. 29.

--------------------

Monday, Jun. 29 3:30 PM Lincoln Mayor Leirion Gaylor Baird holds coronavirus (COVID-19) briefing, via Zoom

Weblinks: http://lincoln.ne.gov/

Contacts: Diane Gonzolas, Office of the Lincoln Mayor, dgonzolas@lincoln.ne.gov, 1 402 441 7831, 1 402 525 1520

--------------------

Monday, Jun. 29 5:30 PM Lincoln City Council meeting

Location: Lincoln City Council, 555 S 10th St, Lincoln, NE

Weblinks: http://lincoln.ne.gov/

Contacts: Jon Taylor, City of Lincoln communications, jptaylor@lincoln.ne.gov, 1 402 441 7547 , 1 531 333 6274

--------------------

--------------------

Tuesday, Jun. 30 2:00 PM Nebraska Governor Pete Ricketts provides remarks at SAT/ACT Recognition

Location: Nebraska State Capitol, 1445 K St, Lincoln, NE

Weblinks: http://www.nebraska.gov, https://twitter.com/nebraskagov

Contacts: Taylor Gage, Nebraska Governor media, taylor.gage@nebraska.gov, 1 402 471 1970

--------------------

Tuesday, Jun. 30 3:30 PM Lincoln Mayor Leirion Gaylor Baird holds news conference via Zoom

Weblinks: http://lincoln.ne.gov/

Contacts: Diane Gonzolas, Office of the Lincoln Mayor, dgonzolas@lincoln.ne.gov, 1 402 441 7831, 1 402 525 1520

--------------------

CORPORATE DATA

--------------------

Tuesday, Jun. 30 9:30 AM Conagra Brands Inc: Q4 2020 Earning conference call / Webcast

Weblinks: http://www.conagra.com/, https://twitter.com/ConagraBrands

Contacts: Brian Kearney, Conagra Brands Investor Relations, IR@conagrafoods.com, 1 312 549 5002

--------------------

Tuesday, Jun. 30 Union Pacific: Q2 2020 Dividend payment date

Weblinks: http://www.up.com/investors/index.shtml, https://twitter.com/UnionPacific

Contacts: Brad Stock, Union Pacific Investor Relations, bkstock@up.com, 1 402 544 4227

--------------------

Tuesday, Jun. 30 Conagra Brands Inc: Q4 2020 Results

Weblinks: http://www.conagra.com/, https://twitter.com/ConagraBrands

Contacts: Brian Kearney, Conagra Brands Investor Relations, IR@conagrafoods.com, 1 312 549 5002