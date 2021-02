LINCOLN, Neb. (KOLN) - The Huskers beat the Penn State Nittany Lions on Sunday, 62-61. This breaks the Huskers’ 26-game Big Ten losing streak.

THAT’S A BIG RED W. pic.twitter.com/yIpXR3XRfN — Nebraska Basketball (@HuskerHoops) February 14, 2021

Copyright 2021 KOLN. All rights reserved.