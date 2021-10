HS State Cross Country Championships

LINCOLN, Neb. (KOLN) -High School State Cross Country Championships were Friday. Eddie Messel and Kevin Sjuts are here to give updates, highlights and analysis.

Class A:

Congratulations to the 2021 NSAA Class A State Cross Country Champions!



Girls - Lincoln East

Boys - Fremont



Class B:

Congratulations to the 2021 NSAA Class B State Cross Country Champions!



Girls - Norris

Boys - Lexington



Class C:

Congratulations to the 2021 NSAA Class C State Cross Country Champions!



Girls - Sidney

Boys - Fort Calhoun



Class D:

Congratulations to the 2021 NSAA Class D State Cross Country Champions!



Girls - Crofton

Boys - Norfolk Catholic



