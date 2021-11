NSAA State Volleyball Highlights & Scores (Thurs, Nov. 4)

LINCOLN, Neb. (KOLN) - Thursday marked Day 2 of the NSAA State Volleyball Tournament at Pinnacle Bank Arena. The action featured Classes C2, D1, and D2 with quarterfinal matches.

Class D1

Howells-Dodge 3, BDS 0

Nebraska Christian 3, Overton 0

Elmwood-Murdock 3, Mead 2

Archbishop Bergan 3, Cambridge 0

Class D2

Falls City Sacred Heart 3, Exeter-Milligan 0

Wynot 3, Stuart 2

Humphrey St. Francis 3, Anselmo-Merna 2

Maywood/Hayes Center 3, Diller-Odell 1

