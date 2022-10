LINCOLN, Neb. (KOLN) -

Nebraska Wesleyan 58, Central College 0

Hastings 28, Briar Cliff 9

Morningside 47, Midland 12

Jamestown 41, Doane 17

Concordia 20, Dakota Wesleyan 12

This article will update as more games finish.

Copyright 2022 KOLN. All rights reserved.