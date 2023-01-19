Snowfall reports from Tuesday, January 17th through Thursday, January 19th

By Bill Rentschler
Published: Jan. 19, 2023 at 12:54 PM CST|Updated: 49 minutes ago
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LINCOLN, Neb. (KOLN) - Historic snow fell across the state over the last 24 to 36 hours with parts of central and western Nebraska getting absolutely pummeled by Mother Nature, while Lincoln and southeastern Nebraska’s forecast snowfall fell short as rain, freezing rain, and sleet ate into the potential snowfall.

As of early Thursday afternoon. snowfall reports are still coming in from across the state, with over 300 reports relayed to the National Weather Service. Here’s a full list of snowfall reports as of 12:00 PM on Thursday...

CountyLocationSnow
CUSTER6 W MERNA23.7
CUSTER11 NE CALLAWAY23.0
CUSTERNNE MERNA22.5
CUSTER5 W MERNA22.0
CUSTER9 NW ANSELMO22.0
CUSTERBROKEN BOW19.0
CUSTER8 WSW CALLAWAY19.0
BANNER11 SE HARRISBURG18.0
CUSTER2 E GATES18.0
LOGAN5 W STAPLETON18.0
CUSTERCALLAWAY17.5
SHERMANLITCHFIELD17.5
LOGAN5 WSW STAPLETON17.0
BUFFALO1 N PLEASANTON17.0
DAWSONLEXINGTON17.0
CUSTER8 WSW CALLAWAY16.0
GARFIELDBURWELL16.0
DEUELCHAPPELL16.0
CUSTEROCONTO15.5
BROWNAINSWORTH15.5
CUSTERANSLEY15.0
VALLEY2 W ARCADIA15.0
VALLEY6 W NORTH LOUP15.0
LOUP14 W TAYLOR14.5
PHELPSBERTRAND14.5
KEITHPAXTON14.0
HOOKER16 SW MULLEN14.0
FRONTIER12 ESE STOCKVILLE14.0
HALL5 NNW WOOD RIVER14.0
DAWSON6 N COZAD14.0
VALLEYORD14.0
CUSTERARNOLD14.0
BUFFALO1 NW RAVENNA14.0
LINCOLNNORTH PLATTE (NWS)13.9
LINCOLNSUTHERLAND13.7
HALLWOOD RIVER13.5
DAWSON3 N OVERTON13.5
ADAMS3 SE PROSSER13.5
WEBSTERBLUE HILL13.4
LINCOLNNORTH PLATTE13.0
ADAMS2 W JUNIATA13.0
THOMASHALSEY13.0
WEBSTERBLUE HILL13.0
GOSPER8 SSW ELWOOD13.0
VALLEY2 W ARCADIA13.0
ADAMSJUNIATA13.0
WEBSTERBLUE HILL13.0
DAWSONOVERTON13.0
PHELPSLOOMIS13.0
CUSTERBROKEN BOW12.5
ADAMSHASTINGS12.5
LINCOLN3 E NORTH PLATTE12.3
LINCOLN5 S HERSHEY12.0
PERKINSGRANT12.0
KEITHOGALLALA12.0
SCOTTS BLUFF3 E LYMAN12.0
CHEYENNE1 NNW SIDNEY12.0
ADAMSROSELAND12.0
KEYA PAHASPRINGVIEW12.0
BROWN12 NW AINSWORTH12.0
FURNAS1 E CAMBRIDGE12.0
ADAMS2 W JUNIATA12.0
DAWSON2 SSE WILLOW ISLAND12.0
KNOX1 E BLOOMFIELD11.9
LINCOLN1 W NORTH PLATTE11.7
LINCOLN4 N NORTH PLATTE11.5
GARDEN10 NE OSHKOSH11.5
BROWNAINSWORTH11.2
ADAMS1 NW HASTINGS11.2
KEITHOGALLALA11.0
CUSTER6 W MERNA11.0
SCOTTS BLUFF3 E LYMAN11.0
LINCOLNSUTHERLAND11.0
KEYA PAHA5 N BURTON11.0
GREELEY7 WNW GREELEY11.0
HALLWOOD RIVER11.0
CEDAR2 ENE CROFTON11.0
HOLT14 N STUART11.0
FURNASARAPAHOE11.0
SHERMANLOUP CITY11.0
ADAMSHASTINGS (NWS)10.8
ADAMS3 SSW HANSEN10.6
ADAMS2 S HASTINGS10.5
SHERMANLOUP CITY10.5
KNOXCROFTON10.5
HOLT3 SW ATKINSON10.5
ADAMSHASTINGS10.5
GARDEN9 NNW OSHKOSH10.3
LINCOLN3 ENE NORTH PLATTE10.2
BUFFALO3 NNE KEARNEY10.1
KEITHOGALLALA10.0
CHEYENNELODGEPOLE10.0
CUSTER9 NW ANSELMO10.0
LINCOLN3 E NORTH PLATTE10.0
GARFIELD3 W BURWELL10.0
GARFIELD3 W BURWELL10.0
PHELPSHOLDREGE10.0
HALLGRAND ISLAND AIRPORT (NWS)10.0
HOLTONEILL10.0
ADAMS1 E HASTINGS10.0
ADAMS1 ESE HASTINGS10.0
FURNAS1 SSE WILSONVILLE10.0
GREELEY4 E SCOTIA10.0
SHERMANLOUP CITY10.0
WEBSTERRED CLOUD10.0
KNOX4 SE BLOOMFIELD10.0
KNOXCREIGHTON10.0
BUFFALO2 NNE KEARNEY9.6
BUFFALO3 NNE KEARNEY9.6
HARLAN3 W ORLEANS9.6
SIOUX5 N MORRILL9.5
ADAMS2 N HASTINGS9.5
LINCOLN5 S NORTH PLATTE9.0
KEITHOGALLALA9.0
FRONTIER3 E MOOREFIELD9.0
LINCOLNNORTH PLATTE9.0
BANNERHARRISBURG9.0
SCOTTS BLUFF9 SE LYMAN9.0
KEYA PAHA2 NNE BOBCAT STATE WILD9.0
ADAMS2 S HOLSTEIN9.0
FURNASCAMBRIDGE9.0
BUFFALOMILLER9.0
PHELPS1 NNW WILCOX9.0
CHERRY22 N MULLEN9.0
KEARNEYMINDEN9.0
ADAMSHANSEN9.0
MADISONNORFOLK9.0
KIMBALLKIMBALL8.8
CHEYENNE2 NNW SIDNEY8.5
CHEYENNE1 NNW SIDNEY8.5
MORRILLREDINGTON8.5
KEYA PAHA5 N BURTON8.5
NUCKOLLSLAWRENCE8.5
COLFAX1 S CLARKSON8.5
HOWARD1 SSE SAINT PAUL8.4
MADISON5 W BATTLE CREEK8.3
ARTHURARTHUR8.0
LINCOLNHERSHEY8.0
LINCOLN1 S NORTH PLATTE8.0
THOMASW THEDFORD8.0
LINCOLN2 W NORTH PLATTE8.0
FRONTIER6 S CURTIS8.0
SIOUX6 NNW MORRILL8.0
HOWARD1 NW SAINT LIBORY8.0
CHERRYVALENTINE8.0
FRANKLIN6 S WILCOX8.0
FURNASEDISON8.0
KEARNEY3 ENE AXTELL8.0
CHERRY1 NE VALENTINE8.0
CHERRYVALENTINE8.0
HAMILTONMARQUETTE8.0
DEUEL8 WNW CHAPPELL8.0
PLATTE8 SSW LEIGH8.0
PLATTE5 SE CRESTON8.0
MERRICKCENTRAL CITY7.5
HALL1 ESE DONIPHAN7.5
PERKINSELSIE7.5
MADISON3 SE MEADOW GROVE7.5
KNOX4 NW CROFTON7.5
GREELEYGREELEY7.4
BOX BUTTEALLIANCE7.3
MADISONNORFOLK7.3
CHEYENNELODGEPOLE7.0
CUSTER8 WSW CALLAWAY7.0
CUSTER1 W MERNA7.0
MORRILLBAYARD7.0
CUSTERANSLEY7.0
WEBSTER5 E RED CLOUD7.0
MERRICKCHAPMAN7.0
BURTCRAIG7.0
HOWARDDANNEBROG7.0
LINCOLNNORTH PLATTE7.0
MADISONNORFOLK7.0
MADISONMADISON7.0
STANTONSTANTON7.0
BURTCRAIG7.0
ANTELOPEOAKDALE7.0
STANTON7 N CLARKSON7.0
PLATTE2 NE COLUMBUS7.0
CHERRYVALENTINE (NWS)7.0
MADISON1 ENE NORFOLK7.0
BOONECEDAR RAPIDS6.6
SCOTTS BLUFFMELBETA6.5
SIOUX6 N MORRILL6.5
BROWN11 NE WOOD LAKE6.5
POLKSHELBY6.5
CHERRY4 N VALENTINE6.5
MADISONNORFOLK6.5
PLATTECOLUMBUS6.5
COLFAXCLARKSON6.5
MADISONNORFOLK (NWS) 
CUMING1 WSW WEST POINT6.3
THURSTONROSALIE6.1
STANTONSTANTON6.1
MADISONNORFOLK6.1
CHASEIMPERIAL6.0
LINCOLNWELLFLEET6.0
HOOKER16 SW MULLEN6.0
LINCOLN4 N NORTH PLATTE6.0
GRANT17 SE HYANNIS6.0
FURNASOXFORD6.0
SCOTTS BLUFFHENRY6.0
SIOUX23 SSE AGATE FOSSIL BED6.0
SCOTTS BLUFFMITCHELL6.0
HALL3 NNW GRAND ISLAND6.0
HALL5 NE GRAND ISLAND6.0
CHERRY1 S VALENTINE6.0
HAMILTON1 NE HAMPTON6.0
YORK3 N YORK6.0
HALL4 ENE DONIPHAN6.0
HAMILTON1 E GILTNER6.0
HAMILTONAURORA6.0
LINCOLN2 WNW NORTH PLATTE6.0
CHASE3 N CHAMPION6.0
LINCOLNBRADY6.0
LINCOLN10 S NORTH PLATTE6.0
GARFIELD3 W BURWELL6.0
CUSTERBROKEN BOW6.0
BUTLERDAVID CITY6.0
BOONE3 S ALBION6.0
POLK3 NE SHELBY5.8
SCOTTS BLUFFHENRY5.8
CEDARHARTINGTON5.7
SCOTTS BLUFFGERING5.5
STANTON3 S STANTON5.5
MADISONNORFOLK5.5
COLFAXHOWELLS5.5
WAYNEWAYNE5.5
DODGE2 NW FREMONT5.5
PLATTECOLUMBUS5.3
MADISONNORFOLK5.2
POLKOSCEOLA5.2
FRONTIEREUSTIS5.0
CHASEWAUNETA5.0
FURNAS1 S CAMBRIDGE5.0
CUSTERBROKEN BOW5.0
GOSPER7 SSE LEXINGTON5.0
FRONTIEREUSTIS5.0
DAWESCHADRON5.0
MADISONNEWMAN GROVE5.0
DODGEFREMONT5.0
PIERCEPIERCE4.9
PLATTECOLUMBUS4.5
MADISON3 SSW NORFOLK4.5
STANTON1 SW STANTON4.5
CUMINGWEST POINT4.5
DODGE1 S FREMONT4.5
SAUNDERS3 SW FREMONT4.3
LINCOLN3 E NORTH PLATTE4.3
CLAY6 ESE CLAY CENTER4.2
NUCKOLLS3 S OAK4.0
FURNAS5 SW BEAVER CITY4.0
FURNAS1 SSE WILSONVILLE4.0
FURNASWILSONVILLE4.0
GRANTHYANNIS4.0
CUSTERWEISSERT4.0
LOUP4 WSW TAYLOR4.0
BROWN12 NW AINSWORTH4.0
STANTONSTANTON4.0
PLATTE1 WSW COLUMBUS4.0
THURSTONWALTHILL4.0
CUMINGWEST POINT4.0
DODGE3 N FREMONT4.0
DODGE1 W FREMONT4.0
BURTTEKAMAH4.0
HAMILTON1 ESE AURORA4.0
DODGE1 SE FREMONT4.0
SAUNDERS1 S INGLEWOOD3.7
DOUGLAS1 NNW ELKHORN3.7
WASHINGTONARLINGTON3.5
WASHINGTON3 W FORT CALHOUN3.5
NUCKOLLSSUPERIOR3.3
KEYA PAHASPRINGVIEW3.0
CLAY6 ESE CLAY CENTER3.0
POLKOSCEOLA3.0
FURNASEDISON3.0
BUFFALO1 WNW MILLER3.0
ROCKROSE3.0
CHERRYMERRITT RESERVOIR DAM3.0
HOLTSTUART3.0
MADISON3 SE MEADOW GROVE3.0
STANTON4 ENE NORFOLK3.0
THURSTONPENDER3.0
DODGENORTH BEND3.0
DODGESNYDER3.0
SAUNDERSWESTON3.0
SEWARD3 NNE SEWARD2.8
SEWARDSEWARD2.6
JEFFERSON2 S FAIRBURY2.6
DOUGLAS3 NNE BOYS TOWN2.5
CEDARHARTINGTON2.5
GAGEBEATRICE2.5
DOUGLASVALLEY (NWS)2.4
WAYNEWAYNE2.1
DOUGLAS2 N OMAHA2.1
CUSTER9 NW ANSELMO2.0
VALLEY2 W ARCADIA2.0
VALLEYARCADIA2.0
KEYA PAHA5 N BURTON2.0
MADISONNORFOLK2.0
DOUGLAS1 WNW VALLEY2.0
WASHINGTONBLAIR2.0
DOUGLAS1 SW MILLARD2.0
DOUGLAS1 WSW OMAHA2.0
JEFFERSON1 N FAIRBURY2.0
THAYERHEBRON1.8
FILLMORE4 E OHIOWA1.8
SALINEFRIEND1.7
DOUGLAS4 N GRETNA1.6
SARPY2 WSW LA VISTA1.6
DOUGLASBENNINGTON1.5
PAWNEE4 WNW TABLE ROCK1.5
DOUGLAS5 S ELKHORN1.4
SARPY1 WSW PAPILLION1.4
LANCASTERLINCOLN AIRPORT (NWS)1.2
LANCASTERWAVERLY1.2
LANCASTER5 NE GARLAND1.0
DOUGLAS1 WNW VALLEY1.0
DOUGLAS1 WSW OMAHA1.0
DOUGLAS3 W MILLARD1.0
PAWNEETABLE ROCK1.0
PAWNEE4 N TABLE ROCK1.0
PAWNEE3 ESE STEINAUER1.0
GAGE2 N BEATRICE1.0
DOUGLASOMAHA/EPPLEY (NWS)0.8
DOUGLAS1 WNW VALLEY0.6
LANCASTER4 WNW LINCOLN0.5
DOUGLAS7 ENE OMAHA0.5

To go along with the list of reports, here’s a visual representation of where the snow fell over the last 36 hours...

Central and western Nebraska were hit very hard with heavy snow, while Lincoln and southeastern...
Central and western Nebraska were hit very hard with heavy snow, while Lincoln and southeastern Nebraska saw more of a wintry mix.(KOLN)

It was a historic snow for some areas, including North Platte. They set not only a daily record for snowfall on Wednesday getting 13.9″ of snow, but also set the all time record for the snowiest day on record - and those records go all the back to the 1870s!

North Platte set daily and all-time records for one day snowfall and is now 16" above normal...
North Platte set daily and all-time records for one day snowfall and is now 16" above normal for snow this year.(KOLN)
Top 10 largest one day snows in North Platte.
Top 10 largest one day snows in North Platte.(KOLN)

Grand Island and Hastings also saw historic snowfalls with 10.8″ at the Hastings NWS office. That mark was good for the 10th highest one day snow on record. The Grand Island Airport saw 10.0″ of snow on Wednesday, tied for the 16th highest one day snow on record.

The Lincoln Airport officially saw 1.2″ of snow on Wednesday, well short of the forecast. We did see a record amount of liquid precipitation, picking up 0.82″ at the airport. Most of that fell as freezing rain and sleet through the day with light snow falling into the late afternoon and evening. In total, this season’s snowfall is up to 2.8″ in Lincoln and still on pace to be one of the least snowiest seasons on record. In fact, we’re still almost an inch behind where we were at this time last year, and that season finished as the least snowiest season on record, with just 5.1″ of snow recorded at the Lincoln airport.

Only 1.2" of snow fell on Wednesday in Lincoln, putting the seasonal total at 2.8".
Only 1.2" of snow fell on Wednesday in Lincoln, putting the seasonal total at 2.8".(KOLN)
Lincoln saw a daily precip record on Wednesday with 0.82" of precip, putting us at 1.23" so far...
Lincoln saw a daily precip record on Wednesday with 0.82" of precip, putting us at 1.23" so far this year, also 0.82" above normal.(KOLN)
Through January 19th, the 2022-2023 snow season is tied for the 3rd least snowiest start to the...
Through January 19th, the 2022-2023 snow season is tied for the 3rd least snowiest start to the snowfall season.(KOLN)

The forecast over the coming week has a couple chances for some light snow, but nothing like what we just dealt with over the past few days. Saturday would be the next opportunity for snow in Lincoln, with perhaps a trace to maybe an inch or two possible.

Video from around Lincoln on Thursday showing snow and ice from the winter storm.

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