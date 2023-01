Snowfall reports from Tuesday, January 17th through Thursday, January 19th

LINCOLN, Neb. (KOLN) - Historic snow fell across the state over the last 24 to 36 hours with parts of central and western Nebraska getting absolutely pummeled by Mother Nature, while Lincoln and southeastern Nebraska’s forecast snowfall fell short as rain, freezing rain, and sleet ate into the potential snowfall.

As of early Thursday afternoon. snowfall reports are still coming in from across the state, with over 300 reports relayed to the National Weather Service. Here’s a full list of snowfall reports as of 12:00 PM on Thursday...

County Location Snow CUSTER 6 W MERNA 23.7 CUSTER 11 NE CALLAWAY 23.0 CUSTER NNE MERNA 22.5 CUSTER 5 W MERNA 22.0 CUSTER 9 NW ANSELMO 22.0 CUSTER BROKEN BOW 19.0 CUSTER 8 WSW CALLAWAY 19.0 BANNER 11 SE HARRISBURG 18.0 CUSTER 2 E GATES 18.0 LOGAN 5 W STAPLETON 18.0 CUSTER CALLAWAY 17.5 SHERMAN LITCHFIELD 17.5 LOGAN 5 WSW STAPLETON 17.0 BUFFALO 1 N PLEASANTON 17.0 DAWSON LEXINGTON 17.0 CUSTER 8 WSW CALLAWAY 16.0 GARFIELD BURWELL 16.0 DEUEL CHAPPELL 16.0 CUSTER OCONTO 15.5 BROWN AINSWORTH 15.5 CUSTER ANSLEY 15.0 VALLEY 2 W ARCADIA 15.0 VALLEY 6 W NORTH LOUP 15.0 LOUP 14 W TAYLOR 14.5 PHELPS BERTRAND 14.5 KEITH PAXTON 14.0 HOOKER 16 SW MULLEN 14.0 FRONTIER 12 ESE STOCKVILLE 14.0 HALL 5 NNW WOOD RIVER 14.0 DAWSON 6 N COZAD 14.0 VALLEY ORD 14.0 CUSTER ARNOLD 14.0 BUFFALO 1 NW RAVENNA 14.0 LINCOLN NORTH PLATTE (NWS) 13.9 LINCOLN SUTHERLAND 13.7 HALL WOOD RIVER 13.5 DAWSON 3 N OVERTON 13.5 ADAMS 3 SE PROSSER 13.5 WEBSTER BLUE HILL 13.4 LINCOLN NORTH PLATTE 13.0 ADAMS 2 W JUNIATA 13.0 THOMAS HALSEY 13.0 WEBSTER BLUE HILL 13.0 GOSPER 8 SSW ELWOOD 13.0 VALLEY 2 W ARCADIA 13.0 ADAMS JUNIATA 13.0 WEBSTER BLUE HILL 13.0 DAWSON OVERTON 13.0 PHELPS LOOMIS 13.0 CUSTER BROKEN BOW 12.5 ADAMS HASTINGS 12.5 LINCOLN 3 E NORTH PLATTE 12.3 LINCOLN 5 S HERSHEY 12.0 PERKINS GRANT 12.0 KEITH OGALLALA 12.0 SCOTTS BLUFF 3 E LYMAN 12.0 CHEYENNE 1 NNW SIDNEY 12.0 ADAMS ROSELAND 12.0 KEYA PAHA SPRINGVIEW 12.0 BROWN 12 NW AINSWORTH 12.0 FURNAS 1 E CAMBRIDGE 12.0 ADAMS 2 W JUNIATA 12.0 DAWSON 2 SSE WILLOW ISLAND 12.0 KNOX 1 E BLOOMFIELD 11.9 LINCOLN 1 W NORTH PLATTE 11.7 LINCOLN 4 N NORTH PLATTE 11.5 GARDEN 10 NE OSHKOSH 11.5 BROWN AINSWORTH 11.2 ADAMS 1 NW HASTINGS 11.2 KEITH OGALLALA 11.0 CUSTER 6 W MERNA 11.0 SCOTTS BLUFF 3 E LYMAN 11.0 LINCOLN SUTHERLAND 11.0 KEYA PAHA 5 N BURTON 11.0 GREELEY 7 WNW GREELEY 11.0 HALL WOOD RIVER 11.0 CEDAR 2 ENE CROFTON 11.0 HOLT 14 N STUART 11.0 FURNAS ARAPAHOE 11.0 SHERMAN LOUP CITY 11.0 ADAMS HASTINGS (NWS) 10.8 ADAMS 3 SSW HANSEN 10.6 ADAMS 2 S HASTINGS 10.5 SHERMAN LOUP CITY 10.5 KNOX CROFTON 10.5 HOLT 3 SW ATKINSON 10.5 ADAMS HASTINGS 10.5 GARDEN 9 NNW OSHKOSH 10.3 LINCOLN 3 ENE NORTH PLATTE 10.2 BUFFALO 3 NNE KEARNEY 10.1 KEITH OGALLALA 10.0 CHEYENNE LODGEPOLE 10.0 CUSTER 9 NW ANSELMO 10.0 LINCOLN 3 E NORTH PLATTE 10.0 GARFIELD 3 W BURWELL 10.0 GARFIELD 3 W BURWELL 10.0 PHELPS HOLDREGE 10.0 HALL GRAND ISLAND AIRPORT (NWS) 10.0 HOLT ONEILL 10.0 ADAMS 1 E HASTINGS 10.0 ADAMS 1 ESE HASTINGS 10.0 FURNAS 1 SSE WILSONVILLE 10.0 GREELEY 4 E SCOTIA 10.0 SHERMAN LOUP CITY 10.0 WEBSTER RED CLOUD 10.0 KNOX 4 SE BLOOMFIELD 10.0 KNOX CREIGHTON 10.0 BUFFALO 2 NNE KEARNEY 9.6 BUFFALO 3 NNE KEARNEY 9.6 HARLAN 3 W ORLEANS 9.6 SIOUX 5 N MORRILL 9.5 ADAMS 2 N HASTINGS 9.5 LINCOLN 5 S NORTH PLATTE 9.0 KEITH OGALLALA 9.0 FRONTIER 3 E MOOREFIELD 9.0 LINCOLN NORTH PLATTE 9.0 BANNER HARRISBURG 9.0 SCOTTS BLUFF 9 SE LYMAN 9.0 KEYA PAHA 2 NNE BOBCAT STATE WILD 9.0 ADAMS 2 S HOLSTEIN 9.0 FURNAS CAMBRIDGE 9.0 BUFFALO MILLER 9.0 PHELPS 1 NNW WILCOX 9.0 CHERRY 22 N MULLEN 9.0 KEARNEY MINDEN 9.0 ADAMS HANSEN 9.0 MADISON NORFOLK 9.0 KIMBALL KIMBALL 8.8 CHEYENNE 2 NNW SIDNEY 8.5 CHEYENNE 1 NNW SIDNEY 8.5 MORRILL REDINGTON 8.5 KEYA PAHA 5 N BURTON 8.5 NUCKOLLS LAWRENCE 8.5 COLFAX 1 S CLARKSON 8.5 HOWARD 1 SSE SAINT PAUL 8.4 MADISON 5 W BATTLE CREEK 8.3 ARTHUR ARTHUR 8.0 LINCOLN HERSHEY 8.0 LINCOLN 1 S NORTH PLATTE 8.0 THOMAS W THEDFORD 8.0 LINCOLN 2 W NORTH PLATTE 8.0 FRONTIER 6 S CURTIS 8.0 SIOUX 6 NNW MORRILL 8.0 HOWARD 1 NW SAINT LIBORY 8.0 CHERRY VALENTINE 8.0 FRANKLIN 6 S WILCOX 8.0 FURNAS EDISON 8.0 KEARNEY 3 ENE AXTELL 8.0 CHERRY 1 NE VALENTINE 8.0 CHERRY VALENTINE 8.0 HAMILTON MARQUETTE 8.0 DEUEL 8 WNW CHAPPELL 8.0 PLATTE 8 SSW LEIGH 8.0 PLATTE 5 SE CRESTON 8.0 MERRICK CENTRAL CITY 7.5 HALL 1 ESE DONIPHAN 7.5 PERKINS ELSIE 7.5 MADISON 3 SE MEADOW GROVE 7.5 KNOX 4 NW CROFTON 7.5 GREELEY GREELEY 7.4 BOX BUTTE ALLIANCE 7.3 MADISON NORFOLK 7.3 CHEYENNE LODGEPOLE 7.0 CUSTER 8 WSW CALLAWAY 7.0 CUSTER 1 W MERNA 7.0 MORRILL BAYARD 7.0 CUSTER ANSLEY 7.0 WEBSTER 5 E RED CLOUD 7.0 MERRICK CHAPMAN 7.0 BURT CRAIG 7.0 HOWARD DANNEBROG 7.0 LINCOLN NORTH PLATTE 7.0 MADISON NORFOLK 7.0 MADISON MADISON 7.0 STANTON STANTON 7.0 BURT CRAIG 7.0 ANTELOPE OAKDALE 7.0 STANTON 7 N CLARKSON 7.0 PLATTE 2 NE COLUMBUS 7.0 CHERRY VALENTINE (NWS) 7.0 MADISON 1 ENE NORFOLK 7.0 BOONE CEDAR RAPIDS 6.6 SCOTTS BLUFF MELBETA 6.5 SIOUX 6 N MORRILL 6.5 BROWN 11 NE WOOD LAKE 6.5 POLK SHELBY 6.5 CHERRY 4 N VALENTINE 6.5 MADISON NORFOLK 6.5 PLATTE COLUMBUS 6.5 COLFAX CLARKSON 6.5 MADISON NORFOLK (NWS) CUMING 1 WSW WEST POINT 6.3 THURSTON ROSALIE 6.1 STANTON STANTON 6.1 MADISON NORFOLK 6.1 CHASE IMPERIAL 6.0 LINCOLN WELLFLEET 6.0 HOOKER 16 SW MULLEN 6.0 LINCOLN 4 N NORTH PLATTE 6.0 GRANT 17 SE HYANNIS 6.0 FURNAS OXFORD 6.0 SCOTTS BLUFF HENRY 6.0 SIOUX 23 SSE AGATE FOSSIL BED 6.0 SCOTTS BLUFF MITCHELL 6.0 HALL 3 NNW GRAND ISLAND 6.0 HALL 5 NE GRAND ISLAND 6.0 CHERRY 1 S VALENTINE 6.0 HAMILTON 1 NE HAMPTON 6.0 YORK 3 N YORK 6.0 HALL 4 ENE DONIPHAN 6.0 HAMILTON 1 E GILTNER 6.0 HAMILTON AURORA 6.0 LINCOLN 2 WNW NORTH PLATTE 6.0 CHASE 3 N CHAMPION 6.0 LINCOLN BRADY 6.0 LINCOLN 10 S NORTH PLATTE 6.0 GARFIELD 3 W BURWELL 6.0 CUSTER BROKEN BOW 6.0 BUTLER DAVID CITY 6.0 BOONE 3 S ALBION 6.0 POLK 3 NE SHELBY 5.8 SCOTTS BLUFF HENRY 5.8 CEDAR HARTINGTON 5.7 SCOTTS BLUFF GERING 5.5 STANTON 3 S STANTON 5.5 MADISON NORFOLK 5.5 COLFAX HOWELLS 5.5 WAYNE WAYNE 5.5 DODGE 2 NW FREMONT 5.5 PLATTE COLUMBUS 5.3 MADISON NORFOLK 5.2 POLK OSCEOLA 5.2 FRONTIER EUSTIS 5.0 CHASE WAUNETA 5.0 FURNAS 1 S CAMBRIDGE 5.0 CUSTER BROKEN BOW 5.0 GOSPER 7 SSE LEXINGTON 5.0 FRONTIER EUSTIS 5.0 DAWES CHADRON 5.0 MADISON NEWMAN GROVE 5.0 DODGE FREMONT 5.0 PIERCE PIERCE 4.9 PLATTE COLUMBUS 4.5 MADISON 3 SSW NORFOLK 4.5 STANTON 1 SW STANTON 4.5 CUMING WEST POINT 4.5 DODGE 1 S FREMONT 4.5 SAUNDERS 3 SW FREMONT 4.3 LINCOLN 3 E NORTH PLATTE 4.3 CLAY 6 ESE CLAY CENTER 4.2 NUCKOLLS 3 S OAK 4.0 FURNAS 5 SW BEAVER CITY 4.0 FURNAS 1 SSE WILSONVILLE 4.0 FURNAS WILSONVILLE 4.0 GRANT HYANNIS 4.0 CUSTER WEISSERT 4.0 LOUP 4 WSW TAYLOR 4.0 BROWN 12 NW AINSWORTH 4.0 STANTON STANTON 4.0 PLATTE 1 WSW COLUMBUS 4.0 THURSTON WALTHILL 4.0 CUMING WEST POINT 4.0 DODGE 3 N FREMONT 4.0 DODGE 1 W FREMONT 4.0 BURT TEKAMAH 4.0 HAMILTON 1 ESE AURORA 4.0 DODGE 1 SE FREMONT 4.0 SAUNDERS 1 S INGLEWOOD 3.7 DOUGLAS 1 NNW ELKHORN 3.7 WASHINGTON ARLINGTON 3.5 WASHINGTON 3 W FORT CALHOUN 3.5 NUCKOLLS SUPERIOR 3.3 KEYA PAHA SPRINGVIEW 3.0 CLAY 6 ESE CLAY CENTER 3.0 POLK OSCEOLA 3.0 FURNAS EDISON 3.0 BUFFALO 1 WNW MILLER 3.0 ROCK ROSE 3.0 CHERRY MERRITT RESERVOIR DAM 3.0 HOLT STUART 3.0 MADISON 3 SE MEADOW GROVE 3.0 STANTON 4 ENE NORFOLK 3.0 THURSTON PENDER 3.0 DODGE NORTH BEND 3.0 DODGE SNYDER 3.0 SAUNDERS WESTON 3.0 SEWARD 3 NNE SEWARD 2.8 SEWARD SEWARD 2.6 JEFFERSON 2 S FAIRBURY 2.6 DOUGLAS 3 NNE BOYS TOWN 2.5 CEDAR HARTINGTON 2.5 GAGE BEATRICE 2.5 DOUGLAS VALLEY (NWS) 2.4 WAYNE WAYNE 2.1 DOUGLAS 2 N OMAHA 2.1 CUSTER 9 NW ANSELMO 2.0 VALLEY 2 W ARCADIA 2.0 VALLEY ARCADIA 2.0 KEYA PAHA 5 N BURTON 2.0 MADISON NORFOLK 2.0 DOUGLAS 1 WNW VALLEY 2.0 WASHINGTON BLAIR 2.0 DOUGLAS 1 SW MILLARD 2.0 DOUGLAS 1 WSW OMAHA 2.0 JEFFERSON 1 N FAIRBURY 2.0 THAYER HEBRON 1.8 FILLMORE 4 E OHIOWA 1.8 SALINE FRIEND 1.7 DOUGLAS 4 N GRETNA 1.6 SARPY 2 WSW LA VISTA 1.6 DOUGLAS BENNINGTON 1.5 PAWNEE 4 WNW TABLE ROCK 1.5 DOUGLAS 5 S ELKHORN 1.4 SARPY 1 WSW PAPILLION 1.4 LANCASTER LINCOLN AIRPORT (NWS) 1.2 LANCASTER WAVERLY 1.2 LANCASTER 5 NE GARLAND 1.0 DOUGLAS 1 WNW VALLEY 1.0 DOUGLAS 1 WSW OMAHA 1.0 DOUGLAS 3 W MILLARD 1.0 PAWNEE TABLE ROCK 1.0 PAWNEE 4 N TABLE ROCK 1.0 PAWNEE 3 ESE STEINAUER 1.0 GAGE 2 N BEATRICE 1.0 DOUGLAS OMAHA/EPPLEY (NWS) 0.8 DOUGLAS 1 WNW VALLEY 0.6 LANCASTER 4 WNW LINCOLN 0.5 DOUGLAS 7 ENE OMAHA 0.5

To go along with the list of reports, here’s a visual representation of where the snow fell over the last 36 hours...

Central and western Nebraska were hit very hard with heavy snow, while Lincoln and southeastern Nebraska saw more of a wintry mix. (KOLN)

It was a historic snow for some areas, including North Platte. They set not only a daily record for snowfall on Wednesday getting 13.9″ of snow, but also set the all time record for the snowiest day on record - and those records go all the back to the 1870s!

North Platte set daily and all-time records for one day snowfall and is now 16" above normal for snow this year. (KOLN)

Top 10 largest one day snows in North Platte. (KOLN)

Grand Island and Hastings also saw historic snowfalls with 10.8″ at the Hastings NWS office. That mark was good for the 10th highest one day snow on record. The Grand Island Airport saw 10.0″ of snow on Wednesday, tied for the 16th highest one day snow on record.

The Lincoln Airport officially saw 1.2″ of snow on Wednesday, well short of the forecast. We did see a record amount of liquid precipitation, picking up 0.82″ at the airport. Most of that fell as freezing rain and sleet through the day with light snow falling into the late afternoon and evening. In total, this season’s snowfall is up to 2.8″ in Lincoln and still on pace to be one of the least snowiest seasons on record. In fact, we’re still almost an inch behind where we were at this time last year, and that season finished as the least snowiest season on record, with just 5.1″ of snow recorded at the Lincoln airport.

Only 1.2" of snow fell on Wednesday in Lincoln, putting the seasonal total at 2.8". (KOLN)

Lincoln saw a daily precip record on Wednesday with 0.82" of precip, putting us at 1.23" so far this year, also 0.82" above normal. (KOLN)

Through January 19th, the 2022-2023 snow season is tied for the 3rd least snowiest start to the snowfall season. (KOLN)

The forecast over the coming week has a couple chances for some light snow, but nothing like what we just dealt with over the past few days. Saturday would be the next opportunity for snow in Lincoln, with perhaps a trace to maybe an inch or two possible.

Video from around Lincoln on Thursday showing snow and ice from the winter storm.

